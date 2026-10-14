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14.10.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Im SIX SX-Handel kam die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 230,50 CHF.

Kühne + Nagel International
230.03 CHF -0.04%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 230,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 231,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 230,50 CHF. Bei 230,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'937 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,90 CHF. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,95 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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