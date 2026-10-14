Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 231,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'913 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 231,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'528 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 232,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,69 Prozent. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 35,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,90 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,95 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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