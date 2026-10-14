Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’196 0.5%  SPI 20’032 0.4%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’196 -0.4%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’138 -0.9%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’286 -0.9%  Dollar 0.8291 -0.7%  Öl 103.7 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148DocMorris4261528
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung
Siemens-Aktie: Verkauf von Zürcher Areal - neuer Hauptsitz
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag stärker

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 231,20 CHF nach oben.

Kühne + Nagel International
228.41 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 231,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'913 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 231,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'528 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 232,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,69 Prozent. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 35,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,90 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,95 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten