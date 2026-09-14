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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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14.09.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 214,80 CHF nach oben.

Kühne + Nagel International
214.06 CHF 0.89%
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Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 214,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'881 Punkten steht. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 214,90 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,10 CHF. Bisher wurden heute 3'839 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Bei 223,20 CHF markierte der Titel am 31.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,84 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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