Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Montagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 217,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'904 Punkten notiert. Bei 218,00 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 82'635 Stück.

Am 31.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 2,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 47,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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