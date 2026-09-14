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14.09.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 216,80 CHF zu.

Kühne + Nagel International
214.06 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 216,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'934 Punkten steht. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 217,00 CHF zu. Bei 214,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'489 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 223,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 2,95 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Mit Abgaben von 32,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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