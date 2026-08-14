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14.08.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteuert sich am Freitagvormittag

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 211,40 CHF.

Kühne + Nagel International
210.11 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 211,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'497 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 211,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 23'558 Stück.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 213,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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