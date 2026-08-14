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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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14.08.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag im Plus

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 210,90 CHF.

Kühne + Nagel International
210.89 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 210,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'350 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 212,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 76'973 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 213,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 1,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 30,11 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,84 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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