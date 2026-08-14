Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International macht am Mittag Boden gut

Um 12:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 212,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 212,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 210,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 51'332 Kühne + Nagel International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 213,70 CHF. 0,52 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 44,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,79 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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