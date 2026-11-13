Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt Stellung am Vormittag

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Kühne + Nagel International-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 236,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 236,80 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 235,70 CHF. Bei 236,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'153 Kühne + Nagel International-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,20 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (149,40 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 36,69 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 22.10.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.39 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.04 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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