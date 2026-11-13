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13.11.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 236,20 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 236,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Bei 236,90 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 235,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 33'986 Stück.
Bei 245,20 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 149,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,21 CHF. Am 22.10.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,26 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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