Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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13.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 230,00 CHF zu.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 230,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'732 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,90 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 23'046 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 232,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 1,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (148,05 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 35,63 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,95 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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