Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 229,90 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 230,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,90 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'887 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,26 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 148,05 CHF. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 35,60 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,95 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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