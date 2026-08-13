Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Kühne + Nagel International konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 207,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'489 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 209,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 206,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'908 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 2,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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