Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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13.08.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 210,10 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 210,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'503 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 211,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,40 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95'645 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 213,70 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 1,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.62 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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