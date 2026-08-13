Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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13.08.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag im Plus
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 210,50 CHF zu.
Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 210,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'500 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 210,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 206,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 55'499 Kühne + Nagel International-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 213,70 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,52 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,98 Prozent.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,84 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Kühne + Nagel International die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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