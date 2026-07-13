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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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13.07.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Montagmittag nordwärts

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Montagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 206,80 CHF.

Kühne + Nagel International
206.50 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 206,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'246 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 208,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 24'024 Stück.

Am 08.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,50 CHF. Gewinne von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 28,72 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,47 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Am 24.04.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,06 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,45 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.60 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -11,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kühne + Nagel International-Gewinn in Höhe von 8,34 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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