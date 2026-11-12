Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die Kühne + Nagel International-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 236,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'901 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. Bei 149,40 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 57,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Kühne + Nagel International gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt

SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren