Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 234,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie zog in der Spitze bis auf 235,20 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'937 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 149,40 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,21 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.39 Mrd. CHF gegenüber 6.04 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 9,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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