|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 234,40 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 234,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie zog in der Spitze bis auf 235,20 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'937 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 149,40 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,21 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.39 Mrd. CHF gegenüber 6.04 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 9,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kühne + Nagel International am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.