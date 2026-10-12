Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag gesucht

Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 229,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 229,60 CHF. Bei 229,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'962 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 232,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 1,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 148,05 CHF. Mit Abgaben von 35,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,89 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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