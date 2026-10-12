Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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12.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 230,10 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 230,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 230,80 CHF. Bei 229,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 63'295 Kühne + Nagel International-Aktien.
Am 24.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 1,17 Prozent zulegen. Bei 148,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 35,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,89 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,26 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kühne + Nagel International noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.62 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,93 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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