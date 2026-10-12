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12.10.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Mittag

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 229,40 CHF.

Kühne + Nagel International
229.20 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 229,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'579 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,10 CHF zu. Bei 229,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 42'605 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,80 CHF erreichte der Titel am 24.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (148,05 CHF). Abschläge von 35,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,89 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,93 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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