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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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12.08.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Kühne + Nagel International hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 197,80 CHF bewegte sich die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kühne + Nagel International
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Kühne + Nagel International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 197,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 198,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 197,50 CHF. Bei 197,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'242 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 213,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 8,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 25,48 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.62 Mrd. CHF – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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