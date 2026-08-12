Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 201,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'446 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 202,90 CHF. Bei 197,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 58'162 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 213,70 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,84 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 26,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Kühne + Nagel International die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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