Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag im Aufwind

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 198,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'474 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 198,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 197,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'371 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 213,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 7,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 34,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,84 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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