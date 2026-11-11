Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 229,10 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Bei 229,40 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,00 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'589 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,20 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,03 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 149,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 34,79 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,21 CHF aus. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 7.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,26 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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