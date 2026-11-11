Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 231,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 231,90 CHF. Bei 228,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 43'692 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 5,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 149,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 35,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.39 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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