Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International legt am Mittag zu

Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 228,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 230,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,00 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 21'711 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,20 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 149,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 53,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,21 CHF. Am 22.10.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.39 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.04 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 9,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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