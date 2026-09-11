Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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11.09.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zieht am Freitagvormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 214,70 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 214,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'785 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 215,90 CHF. Bei 215,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'879 Kühne + Nagel International-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2026 auf bis zu 223,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 3,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,35 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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