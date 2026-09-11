Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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11.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 212,20 CHF nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 212,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'792 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 211,50 CHF. Bei 215,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 71'453 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 223,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,54 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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