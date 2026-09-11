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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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11.09.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Mittag schwächer

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 212,60 CHF.

Kühne + Nagel International
212.17 CHF -1.63%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 212,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Bei 211,50 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 215,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 30'386 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 223,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,99 Prozent. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 30,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,84 CHF ausgeschüttet werden. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,26 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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