Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 199,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'658 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 198,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'639 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 213,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,36 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 35,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,26 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,80 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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