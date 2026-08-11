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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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11.08.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 198,85 CHF nach.

Kühne + Nagel International
198.47 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 198,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'606 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 198,40 CHF. Mit einem Wert von 199,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 107'231 Kühne + Nagel International-Aktien.

Bei 213,70 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,84 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,80 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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