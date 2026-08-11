Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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11.08.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Im SIX SX-Handel kam die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 199,80 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 199,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'600 Punkten steht. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 201,00 CHF zu. Im Tief verlor die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 198,40 CHF. Bei 199,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 49'922 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Bei 213,70 CHF markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 6,50 Prozent niedriger. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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