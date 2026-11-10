Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Vormittag ausgebremst

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 227,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 227,80 CHF. Bei 230,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'582 Kühne + Nagel International-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 149,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 34,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 9,26 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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