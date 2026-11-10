Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 228,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'142 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,70 CHF nach. Bei 230,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 54'968 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Bei 245,20 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 7,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 149,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,47 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 9,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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