Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 226,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,70 CHF nach. Bei 230,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 29'024 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 245,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,35 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,98 Prozent.

Nachdem Kühne + Nagel International seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CHF je Aktie ausschütten. Kühne + Nagel International liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 7.39 Mrd. CHF gegenüber 6.04 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,26 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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