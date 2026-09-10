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10.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag fester

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag fester

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 215,70 CHF.

Kühne + Nagel International
215.69 CHF 2.53%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 215,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'762 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 216,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 73'120 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 223,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 3,48 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 31,66 Prozent Luft nach unten.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,84 CHF ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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