Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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10.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Mittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Zuletzt konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 212,50 CHF.
Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 212,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 213,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'712 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 30,64 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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