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10.08.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 199,60 CHF bewegte sich die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kühne + Nagel International
200.01 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 199,60 CHF zeigte sich die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'570 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 200,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 199,10 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'975 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 213,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 7,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 35,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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