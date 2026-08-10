Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag höher

Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 200,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'557 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 200,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 199,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 84'485 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Bei 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,80 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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