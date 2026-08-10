Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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10.08.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Montagmittag um Nulllinie
Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Kühne + Nagel International-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 199,50 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Kühne + Nagel International-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 199,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'578 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 200,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 197,65 CHF. Bei 199,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 45'747 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 213,70 CHF erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 7,12 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 26,12 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,84 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,80 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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