Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 235,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'813 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 235,70 CHF. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 234,60 CHF. Bei 235,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 2'599 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,20 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 4,21 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 149,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit Abgaben von 36,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Am 22.10.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Kühne + Nagel International im vergangenen Quartal 7.39 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Kühne + Nagel International die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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