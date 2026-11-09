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09.11.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 232,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 232,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,40 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 50'673 Kühne + Nagel International-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 245,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,77 Prozent.
Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.39 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 9,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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