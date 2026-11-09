|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 233,60 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 233,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'933 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 232,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 30'307 Kühne + Nagel International-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 245,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 149,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 36,04 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.39 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,26 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagvormittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt (AWP)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.