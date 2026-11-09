Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Montagmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 233,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'933 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 232,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 30'307 Kühne + Nagel International-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 245,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 149,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 36,04 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 22.10.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.39 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.04 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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