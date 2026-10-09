Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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09.10.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Freitagvormittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 227,10 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 227,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 227,30 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'163 Kühne + Nagel International-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,80 CHF) erklomm das Papier am 24.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 2,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 148,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,89 CHF belaufen. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,93 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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