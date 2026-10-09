Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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09.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International legt am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 227,90 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 227,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Bei 228,20 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 226,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 21'928 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 232,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,15 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,05 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,89 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kühne + Nagel International 6.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kühne + Nagel International-Gewinn in Höhe von 8,93 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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