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09.09.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Kühne + Nagel International

Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Kühne + Nagel International

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 211,50 CHF.

Kühne + Nagel International
210.38 CHF -0.34%
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Um 09:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 211,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'983 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 211,20 CHF. Bei 211,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 3'211 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2025 auf bis zu 147,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,84 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,26 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.62 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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