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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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09.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag billiger

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag billiger

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 210,00 CHF.

Kühne + Nagel International
210.38 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 210,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 209,80 CHF. Mit einem Wert von 211,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 35'799 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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