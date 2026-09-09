Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Mittwochmittag ab

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 210,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 210,50 CHF nach. Bei 211,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 13'564 Aktien.

Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 5,98 Prozent zulegen. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,01 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 6.62 Mrd. CHF gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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