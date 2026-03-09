Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag in Rot

Um 12:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 170,45 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'817 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,40 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,05 CHF. Zuletzt wechselten 38'510 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 218,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 28,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Mit Abgaben von 13,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,31 CHF. Am 03.03.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,32 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,50 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5.95 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.76 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 27.04.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,85 CHF je Aktie belaufen.

